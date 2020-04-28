ممرضة في الخط الأمامي أصيبت بالعدوى ونقلتها لأسرتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله



عملها في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كورونا، عرضها للعدوى فنقلتها إلى أسرتها.

واستطاعت جيتو شيام، الممرضة التي تعمل في شركة «أنجلو أرابيان» للرعاية الصحية في الإمارات الشمالية، وزوجها شيام وابنتهما نيفيديا (ثلاث سنوات) التغلب على COVID-19 بتدخل نشط من موظفي الرعاية الصحية والإدارة الفعالة في المستشفى.

وأصبحت نيفيديا أصغر المرضى الذين تعافوا من «كورونا» في الإمارات. وأصيبت جيتو في البداية بالمرض أثناء قيامها بواجباتها في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. وجرى فحصها هي وعائلتها بعد ظهور أعراض موحية بCOVID-19 واختبارها الإيجابي. وأدخلوا مستشفى أمينة، وتلقوا رعاية وعلاجاً شاملين ومتعددي التخصصات، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة. وكانت الأسرة محبطة للغاية عندما علمت بأن طفلتها أصيبت أيضاً.

وقال الدكتور جيني جون شيرياتو، طبيب الأطفال المتخصص والطبيب المعالج: «كانت نيفيديا في حالة معتدلة من COVID-19 وتعافت بسرعة من أعراضه عند العلاج بهيدروكسي كلوروكوين وأدوية داعمة. وعلى الرغم من أنها كانت في مرحلة ما قبل المدرسة، فقد أظهرت نضجاً كبيراً في اتباع التعليمات والتعاون الشديد مع الموظفين».

وأضاف: «كفل المستشفى الرعاية السريرية المثلى والدعم النفسي للأسرة للتغلب على المرض».

وقال الدكتور محمد خالد، متخصص الطب الباطني والطبيب المعالج لكلا الوالدين: «أصيب الوالدان بالالتهاب الرئوي، وهو أحد المضاعفات الشائعة لفيروس Covid-19، ولكن في هذه الحالات ساعد الاكتشاف والعلاج المبكر على التعافي السريع».

وقال محمد علي العمري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «أنجلو إربيان»، إن مستشفى أمينة نظم حملات توعية وتدريبية في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وشركات القطاع الخاص. وأتاحت خدمات الطب عن بُعد، مع خدمات توصيل الأدوية المنزلية، وخدمات الفحص توفير الرعاية المستمرة للمرضى في منازلهم.