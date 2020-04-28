الإعلام الحقيقي ثقة وتوعية مسؤولة في مواجهة تشتت «المؤثرين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

يقف العالم كله اليوم أمام عدو واحد خطر؛ عدو فتك وما زال يفتك بالآلاف هو فيروس كورونا الذي كشف عن «جنود وطن» من نوع آخر هم الطاقم الطبي الذي يقف في الصفوف الأمامية تلبية لنداء حكومتهم وشعبهم، وجهود وسائل الإعلام التقليدية التي كانت وما زالت المصدر الأول الأكثر ثقة لأفراد المجتمع، في مقابل هبوط كفة من سموا أنفسهم «مؤثرين» عبر الإنترنت.

عرّت الأزمة الصحية العديد من الشخصيات التي شغلت ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارهم «مؤثرين»؛ أولئك الذين كانوا مع مجتمعهم في وقت رخائه، انقسموا أشتاتاً في مواجهة العدو الفيروسي، فمنهم من وعى متأخراً الألم وكأنه يعيش في كوكب آخر، وبينهم الصامت، وآخرون يوصلون نشاطهم التجاري وكأن شيئاً لم يكن، بينما يبث غيرهم فيديوهات تمثيلية «ساخرة» يقصد منها التوعية، لكنها لم ترق للبعض فنالت نصيبها من الانتقادات.

يقول الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف (بوراشد) مقدم برنامج الرابعة والناس على إذاعة عجمان: «الأزمة الصحية العالمية التي طالت الإمارات كغيرها من الدول، والتي نرجو من الله أن نتغلب عليها في أقرب وقت ممكن، ما هي إلا أزمة عابرة طالما أن الجهود الوطنية متكاتفة ضد عدو واحد، إلا أن ما كشفت عنه، يبقى هو الأمر المثير للانتباه، ألا وهو هشاشة ما تقدمه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وشائعات و«مؤثرين» لم يكن لكثير منهم أي دور سوى نشر معلومات «كاذبة». ويضيف: «لا يصح إلا الصحيح، ما يقوم به الإعلام التقليدي اليوم من صحف ورقية ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية وإذاعات، هو الدليل الأكبر على أنه هو مصدر المعلومة والثقة بالأمس واليوم وغداً، المعلومة التي تأتي من مسؤولين رفيعي المستوى ومتخصصين وليسوا أفراداً عاديين، مما أعاد المجتمع إلى الإعلام التقليدي؛ لأن الأزمة التي نمر بها لا تحتمل من أحد أن يغامر باستقائه معلومات كاذبة أو لمجرد الفضول، ففي الأزمات تظهر المعادن ويميز الغث من السمين، فلا مجال للمعلومة السريعة وحب الانتشار والشهرة على حساب الصحة العامة».

دراما عفوية

تشير الفنانة رزيقة طارش التي تقدم رسائل توعوية بفيروس كورونا، إلى جانب الفنان ناجي خميس، لصالح قنوات الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى أن دور الفنان والمؤثر الحقيقي لا يظهر فقط في المهرجانات والجوائز وأيام الرخاء والاستقرار؛ بل من واجبه أن يكون مع وطنه في كل الحالات. وتقول: «نقدم مجموعة تصل إلى عشر رسائل توعوية بطريقة درامية عفوية، توعي الناس بمخاطر فيروس كورونا، بسيناريو تعيشه كل أسرة في الإمارات. اقتربنا فيها من حياة المجتمع لنصل إلى عقولهم وقلوبهم حفاظاً على صحتهم، فما أقدمه مع ناجي خميس في تلك الرسائل ليس تمثيلاً، وإنما هو وعي صادق بحاجتي وحاجتنا جميعاً للتوعية والتزام المنازل؛ لأجل صحتنا وصحة أسرنا التزاماً بتوجيهات الدولة. فالفنان والمؤثر الحقيقي هو من يقترب من مجتمعه في وقت الشدائد، وليس استعراضاً أو مصالح مادية في أوقات الرخاء».

وتشير طارش إلى أنه بمجرد أن عرض عليها تقديم الرسائل التوعوية وافقت على الفور دون التعرف إلى التفاصيل، طالما أن العمل يتماشى مع رؤية الدولة في حماية المجتمع، مبدية استعدادها المطلق لتقديم أي مضمون يسهم في التوعية؛ لأن هذا هو ما يسمى الوطنية.

روح إيجابية

يقول الفنان والمسرحي حميد فارس الذي يقدم مقاطع توعوية عن فيروس كورونا: «عدد قليل جداً من «مؤثري» مواقع التواصل الاجتماعي هم من يقدمون رسائل توعوية حقيقية، من شأنها دعم توجهات الدولة وحث سكان الإمارات على البقاء في المنازل، وبث الروح الإيجابية والمعلومات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

ويضيف:»هناك من يروج لأخبار كاذبة، وآخرون يقدمون المعلومة أو التوجيه بطريقة ساخرة«. ويدعو فارس «مؤثري السوشيال ميديا» إلى وقفة مع الذات ومراجعة ما يقدمونه، وما يمكن أن يقدموه اليوم وغداً، فلديهم متابعون بالآلاف ودورهم الحقيقي يجب أن يظهر في الوقت الحالي، فإن لم يكونوا على قدر المسؤولية في هذا الظرف الصعب، فلا نأمل منهم ولا نعقد عليهم الأمل غداً».

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لا مجال للخطأ

يؤكد الإعلامي عبدالله الغامدي الذي يشارك متابعيه يومياته من المنزل، ببعض التوعية والترفيه، أن لكل مقام مقالاً، وأن الإعلامي يعرف تماماً ما يجب أن يقوله، فهو بالنسبة لمتابعيه مصدر، وما يقدمه من معلومة لابد أن تكون صادقة وموضوعية، وهو ما قد لا يدركه البعض من «مؤثري» مواقع التواصل الاجتماعي في حال قدموا المعلومة، فالشعور بالمسؤولية التي يمتلكها الإعلامي تضعه دائماً محل ثقة أمام متابعيه ولا مجال للخطأ فيه، منوّهاً بثقة المجتمع في الإعلام التقليدي قائلاً: «الثقة حاضرة والرسالة الموضوعية والمهنية واحدة، لكن الظرف الصحي جعلها أكثر بروزاً، وما أقدمه كمواطن وإعلامي اليوم على منصاتي الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لا ينعزل عن قوانين الدولة السائرة تجاه الأزمة الصحية، وبدوري كشخص لديه متابعون لا بد من أن تكون رسالتي واضحة وملتزمة، وإن تخللها بعض الترفيه».

أما الفنان الشاب خليفة البحري فيعزو صمت بعض «مؤثري» مواقع التواصل الاجتماعي أو تأخر ظهور مواقفهم، إلى أن ما نمر به من أزمة صحية، هو وباء «مستجد» على الشباب، أو أزمة لم يمروا بمثلها ليعرف التعامل معها، مما جعل كثيرين يقفون صامتين أمام هذا الظرف الصحي.

ويوضح أنه لا يُلقي باللوم على من صمت؛ لأن ذلك أفضل على حد قوله من أن ينشر معلومات كاذبة أو غير متناسبة مع الظرف الصحي، ويقول: «لا أتفق مع من يتغاضى عما نمر به من أزمة صحية ويواصل نشاطه المعتاد، فنحن اليوم بصدد التنبه لما نقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحرص على أن نواكب جهود دولتنا وحرصها علينا، وإلا فلن نكون أبناء هذا الوطن».

تجمعات

يقول عبد الله الحوسني رئيس مجلس إدارة رابطة رواد التواصل الاجتماعي، التابعة لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، إن هناك قوانين تحكم عمل مشاهير التواصل الاجتماعي ضمن الرابطة، فعليهم ألا يروجوا على سبيل المثال في الوقت الحالي لأماكن سياحية، وأماكن تجمعات، في وقت تحث الدولة أفراد المجتمع بالابتعاد عن التجمعات، إلا أن عملهم التجاري الترويجي يظل قائماً كما هو في أمور لا تضر المتابعين.

ويضيف: ما يعيب بعض مشاهير مواقع التواصل هو عدم استثمارهم لقاعدتهم الجماهيرية في إبراز مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه ما يمر به المجتمع؛ إذ لا بد أن يكون لهم من لعب دور عبر فيديوهات يبثونها لآلاف المتابعين في مجال التوعية الصحية، والسلوكات السليمة في الوضع الراهن، فنحن لا نريد من غير الاختصاصي التدخل فيما لا يعنيه؛ بل على الأقل أن ينقل المعلومة الصحيحة الصادرة عن جهات الاختصاص؛ فالتوعية اليوم واجب على كل فرد.

التعامل بحذر

يعبر عبدالعزيز المرزوقي (موظف) عن أسفه لكون المشاهير لم يظهروا في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إليهم، ويقول: لا نتحدث عن الكل؛ بل الكثير من المشاهير يعيشون في وادٍ ونحن في وادٍ آخر، لم يقفوا مع أنفسهم لبرهة؛ كي يعيدوا النظر فيما يقدمون، ما زالوا يروجون للمنتجات، في حين أن المجتمع لا يأبه بكل ما يقدمون؛ لكنهم يعتمدون على قاعدة جماهيرية بنوها في أيام شهدت سيراً طبيعياً للحياة، ولم يجددوا معلوماتهم بأننا اليوم في وضع لم نعشه سابقاً، وعلينا التعامل معه بحذر بعيداً عن الترويج للمنتجات.

ويقول حمد العيدروس، عضو مجلس الشباب الإعلامي ومجلس أبوظبي للشباب: إن اللوم، على مشاهير التواصل؛ لعدم مشاركتهم المجتمع في الظروف الحالية، يأتي من باب حرص الجميع على هذا الوطن والخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن؛ ولأن أولئك المشاهير يملكون قاعدة من المتابعين تقدر بالملايين، يقع على عاتقهم مسؤولية التوعية، ويضيف: أجد أن ننظر للحلول بدلاً من أن نلتفت لعدم أو ضعف تأثيرهم، ويجب علينا توجيههم عبر الخضوع لبرامج تدريبية؛ للتعامل مع المواقف والأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، على أن يكون ذلك بقناعة كاملة.

ولا تقتنع مها عبد الحميد (موظفة) بدور مشاهير التواصل الاجتماعي، وتنظر إليهم مثل الإعلان التلفزيوني الذي له تأثير وقتي حتى انقضاء الغرض منه، وتقول: لم أعول يوماً على أولئك المشاهير، وها هم اليوم يثبتون أنهم ليسوا أصحاب موقف؛ بل هم أصحاب حاجة تنقضي في وقتها، كل همهم العائد المادي الذي لا ينفع اليوم متابعهم كما هو الأمس، نحن بحاجة لمن يقدم المعلومة الصحيحة، ويؤثر في اتخاذ القرار السليم من المتابعين، عدا ذلك فهم أثبتوا أنهم غير مؤثرين؛ بل هم يقدمون إعلانات وحسب.

«لا يحوشك»

يقوم فريق عمل منصة «لا يحوشك» الإماراتي، الذي يقدم فيديوهات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، على بث التوعية المجتمعية؛ من خلال رصد السلوكات الخاطئة، وتحويلها إلى رسائل غير مباشرة بنوع من الترفيه والفكاهة الممزوجة بالحكمة والإيجابية، ومن بين رسائله التوعوية شارك الفريق مؤخراً متابعيه بفيديو يرصد في مشهد تمثيلي أحد مشاهير التواصل الاجتماعي الذي أثنى على ما قام به بعض أصدقائه في مجال التوعية، بينما كان هو يتوجه لأداء دوره في أحد الإعلانات؛ حيث إن أصدقاءه وجهوا له اللوم والعتب؛ لعدم اكتراثه بدوره المجتمعي، وجريه وراء المال فقط.

عن أهمية الدور المجتمعي، يقول عثمان الحمادي عضو فريق «لا يحوشك»: المشهور قدوة لمتابعيه، وصاحب قاعدة جماهيرية، وما يقدمه من مضمون يحسب عليه، وبالتالي عليه بذلك مسؤولية اجتماعية لابد وأن يدركها في الوضع الطبيعي، فكيف وإن كان الكل اليوم على قلب رجل واحد؛ لتخطي الأزمة الصحية، هنا لابد لأصحاب ملايين المتابعين من أداء دورهم، لا نطلب منهم الاجتهاد فيما يقدمون؛ بل هو تقديم المعلومة الصحية من مصدرها، وحث الناس على التدابير اللازمة؛ للمحافظة على الأرواح، وشكر كل الطواقم الطبية. ويشير الحمادي إلى أن المثير للدهشة أنه ما يزال الكثير منهم يمارس عمله الإعلاني، وبعضهم يبث فيديوهات لا علاقة لها بالواقع، منوهاً إلى أن الناس لن تنسى خذلانهم.