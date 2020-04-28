«المؤثرون» حول العالم.. ظاهرة كشفت جائحة «كورونا» زيفها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حدوث تغيير نوعي في المشهد الإعلامي والإعلاني والتسويق حول العالم. ومع غزو هذه الوسائل لمعظم تفاصيل حياتنا، برز على السطح العديد من الظواهر المستجدة ومن أهمها ولادة مفهوم ومصطلح «مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي»، واستطاعوا جذب شريحة لا بأس بها من مستخدمي هذه المواقع، وأصبح لهم دور في التأثير بالكثير من القضايا وبصورة متزايدة، واستفادوا من ذلك مادياً عبر الترويج لمنتجات متنوعة، وجني أموال من الإعلانات، واستمر معظمهم في خداع متابعيهم، حتى ظهرت جائحة «كورونا»، وظهر معها الزيف فاختفى بعضهم، واستمر آخرون في الترويج للسلع أو نشر معلومات خاطئة.



القضايا الإنسانية



بالعودة بالزمن لشهور قليلة كان لا يخفى على أحد أن المؤثرين باتوا عناصر جذب يلجأ المتابعون إليهم في مختلف المجالات سواء في القضايا الإنسانية أو الموضة أو الطهي، وتميزوا أيضاً بقدرتهم على تحقيق الهدف الإعلاني بسرعة كبرى من خلال إيصال الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع جائحة «كورونا» اختفى معظم من كان يطلق عليهم «مؤثرون» وحل مكانهم مشاهير الفن والرياضة والخبراء وقادة الفكر، وظهر أطباء للحديث عن كيفية الوقاية من الفيروس، والإسهاب في الحديث عن العقاقير وأضرارها ومنافعها على الصحة العامة ومتى يجب استخدامها، وشارك اللاعبون أيضاً حول العالم من خلال نشر الطاقة الإيجابية من خلال القيام بالتحديات، والتأكيد على مهاراتهم الفردية، وسار على نهجهم الممثلون بإعادة لقطات من أعمالهم الفنية بطريقة فكاهية، ومشاركتهم بعض الأعمال المنزلية ودخل مدربو النوادي الرياضية خط التأثير بإعطاء النصائح للحصول على جسم رياضي وتقديم بعض التمارين الرياضية.

وبالطبع أدى ذلك إلى تناقص أعداد المتابعين ل «المؤثرين» الذي عاصروا الانطلاقات الأولى لمواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص الذين كانوا يروجون للعلامات التجارية ما أدى إلى اختفاء معظمهم، ورصد استطلاع رأي أجرته شركة التسويق «إنفلونس سنتر» التفاعل بين وسائل التواصل الاجتماعي وجائحة «كورونا» والتسويق الذي يقوم به المؤثرون، لمعرفة كيف غيرت الظروف الراهنة ما يفعله المؤثرون، وأظهر أن «مؤثري» ما قبل الجائحة يحاولون الاستمرار لإثبات أنهم ما زالوا بذات التأثير وعملوا على تغيير المحتوى لاسيما بعد تقليص الكثير من الشركات عدد ساعات العمل ولجوء المستهلكين إلى التسوق من المواقع الإلكترونية مباشرة، وتوجه «المؤثرون» الجدد إلى نشر المحتوى الترفيهي في مواجهة الجائحة والذين كان من بينهم مؤثرو الشاشات بعد أن توقفت جميع أعمالهم.