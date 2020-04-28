شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: 151 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار باليمن خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن خروقات ميليشيا الحوثى لتمديد وقف إطلاق النار خلال 48 ساعة بلغت 151 خرقا.

وأكد التحالف العربى - وفقا لقناة "العربية" الفضائية - أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس فى الجبهات.

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وشدد التحالف على استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

كان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجارى، وذلك بعد الإعلان السابق بتاريخ 8 أبريل الجارى بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.