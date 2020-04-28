شكرا لقرائتكم خبر عن "لمكة يشتاق الفؤاد المتيم".. صور جوية جديدة للحرم الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لمكة يشتاق الفؤاد المتيم وتهفو إليها الروح والقلب والدمُ"، بتلك الأبيات نشرت رئاسة شئون الحرمين ، صورا جديدة لمكة المكرمة من على ارتفاع شاهق، في ظل عدم وجود المواطنين بسبب فيروس كورونا، ليتخلف رمضان العام الحالي عن أي عام مضى أو قادم، لتشتاق إليها القلوب، وتتساءل الأذهان هل من غدا أفضل قريب وأن تطأ أقدامها تلك الأراضي الطاهرة مرة آخرى.





رئاسة شئون الحرمين، نشرت صورا عبر موقعها الرسمي، وعلقت بالأبيات الشعرية التالية:"أعز بلاد الله في الأرض موطنا ‏ومولد خير الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم".





يا أرض مكة في رحابك راحة

‏تمحو عن القلب الحزين أساهُ

يا مكة الخير العميم هنا صفا

‏وجه الزمان وعاودته مناهُ

لمكة يشتاق الفؤاد المتيم

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‏وتهفو إليها الروح والقلب والدمُ

أعز بلاد الله في الأرض موطنا

‏ومولد خير الأنبياء محمدُ -صلى الله عليه وسلم-.





يشار إلى أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الاثنين قبل أذان المغرب في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبتعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسيل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع.

كما ذكر الشيخ السديس أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.