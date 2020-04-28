شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تسجل دروسا بالمسجد الحرام لبثها عن بعد تلافيا لكورونا‬.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية ممثلةً بإدارة الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، ببدء أعمال تسجيل وبثّ الدروس العلمية بالمسجد الحرام منذ غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع وكالتي الشؤون التوجيهية والإرشادية والشؤون العلمية والفكرية.

وأفاد وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية الأستاذ عادل الأحمدي بأن ذلك يأتي ضمن برامج شهر رمضان المبارك، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، وما أقرّته الدولة من تعليق الحضور للصلوات في المسجد الحرام.

وقال إن ذلك بالتعاون مع الإدارات المتخصصة داخل الوكالة وخارجها لإتمام العمل بأفضل صورة من حيث التسجيل والبث عبر حسابات الرئاسة الرسمية؛ وذلك حرصاً من الرئاسة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

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جدير بالذكر أنه تم نشر جدول مفصل يوضح مواعيد البث، بالإضافة إلى منصّات العرض التي تمكِّن المستفيدين من متابعة الدروس.