روسيا والأمم المتحدة تبحثان الوضع فى سوريا ومدى تنفيذ وقف إطلاق النار بإدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، هاتفيا الوضع في سوريا، ومدى تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة إدلب.
وذكرت الخارجية الروسية - في بيان الإثنين، أن الاتصال "تمحور حول الوضع في سوريا حيث ركز الطرفان على المسار السياسي، وذلك قبل مناقشة الملف السوري في مجلس الأمن الدولي".
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لصمود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لوقف التصعيد "بفضل تنفيذ البروتوكول الإضافي الموقع بين روسيا وتركيا في 5 مارس الماضي".
وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية الشاملة لسوريا في ظل جائحة فيروس كورونا، حتى تصل إلى جميع المواطنين المحتاجين دون أي تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
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