شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تحيل مخالفى قرار الحجر المنزلى للتحقيق تمهيدا لمقاضاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، إحالة عددا من مخالفى قرار الحجر الصحي المنزلى إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تمهيدا لتسجيل قضايا بحقهم، حرصا على سلامة أفراد المجتمع في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة الكويتية محمد السبيعى - في بيان صحفي- إن الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الحالات التي تخضع إلى الحجر المنزلي، رصدت عبر تطبيق (شلونك) الذي أطلقته الوزارة أخيرا لمتابعة هذه الحالات، عددا من المخالفات ارتكبها قادمون عبر رحلات الإجلاء التي تسيرها الدولة.

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وأضاف أن قرار إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق، يأتي استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة المعنية، تتابع بشكل مستمر الخاضعين للحجر المنزلي، ورصد المخالفات ذات الصلة، وإحالة مرتكبيها إلى الحجر المؤسسي الإلزامي.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (شلونك) الإلزامي الذي أطلقته وزارة الصحة الكويتية في 19 أبريل الجاري، يعد رفيقا ملازما للأشخاص العائدين من الخارج الخاضعين للحجر المنزلي، ويعنى بمراقبة الأشخاص المحجورين، ومتابعة مواقعهم والأشخاص المخالطين لهم، كما يتيح للأشخاص المحجورين، إدخال بياناتهم الحيوية والتواصل مع الفرق الطبية في الوزارة لدى ظهور أي أعراض عليهم.