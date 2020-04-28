محتجون لبنانيون على الظروف الاقتصادية يحرقون واجهات عدد من المصارف فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، أن محتجون لبنانيون على الظروف المالية والاقتصادية يحرقون واجهات عدد من المصارف في مدينة طرابلس. وتشهد مدينة طرابلس موجة من الاحتجاجات، وسط اشتباكات بين قوات الجيش والمحتجين فى المدينة.

وكان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية قد أكد أننا لن نشارك فى أى حكومة يسيطر عليها حزب الله، مشيرا إلى أنه غير نادم على مشاركته فى وصول عون إلى رئاسة الجمهورية.

وتابع جعجع خلال مداخلة عبر خاصية سكايب على قناة العربية، قائلا إن حزب الله يشكل مشكلة فى لبنان أكثر من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القوات اللينانية تشارك المواطن فى التظاهرات الذى يقوم بها.

وواصل جعجع قائلا إنه يجب تغيير المنظومة الحاكمة فى لبنان، مؤكدا ضرورة وجود انتخاب نيابية فى لبنان مبكرا، مشيرا إلى أن حكومة حسان دياب ليست هى المشكلة ولكن المشكلة هى وجود عدد من الأحزاب السياسية بعينها فى لبنان منذ عشرات السنين مؤكدا أن حكومة دياب لم تقدم شئ ملموس على الأرض فى لبنان.

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من جانب آخر، وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التدابير التى اتخذتها وزارة الصحة اللبنانية فى شأن التعامل مع فيروس كورونا منذ بدء الأزمة فى البلاد وحتى الآن، بأنها متواضعة وبدائية، مشددا على أن الوضع يتطلب غلق المعابر البرية والجوية والبحرية أمام القادمين من الدول الأكثر إصابة بالوباء على غرار الصين وإيران وكوريا الجنوبية.

وقال جعجع فى تصريح: "بعيدا عن السياسة وعن الإيدولوجيات، لا نستطيع التساهل البتة فى موضوع فيروس كورونا الذى ينتشر كالبرق، حيث إن دولة بحجم الصين وتقدمها العلمى وإمكانياتها الاقتصادية الهائلة لم تتمكن من احتوائه".

وأشار إلى أن التصدى للوباء يستدعى اتخاذ أقصى التدابير منذ اللحظة الأولى، وأن مفهوم الحجر الصحى فى حالة مثل "كورونا" يجب أن يكون حجرا صحيا جديا ومحكما.

وأضاف: "لا يمكن البتة الركون إلى مفهوم الحجر الصحى الطوعي، فهذه مزحة فى وضع كهذا وأن على وزارة الصحة أن تعمد فورا إلى اتخاذ هذه التدابير وغيرها من أجل تجنيب اللبنانيين وباء إضافيا".