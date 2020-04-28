شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تعلن شفاء خمس حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في سوريا، إلى 19 حالة.

وذكرت الوزارة، أن خمسة من المصابين بالفيروس، تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 19.

وكانت الوزارة أعلنت أمس، شفاء ثلاث حالات، وتسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 43 إصابة، شفي منها 19، وتوفي ثلاث، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حيث تخطت الحالات حاجز الـ 3 ملايين إصابة مؤكدة، وسجلت انجلترا 329 وفاة جديدة في المستشفيات من جراء فيروس كورونا، وأعلنت السودان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن 1289 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 18811، وتسجيل 174 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 2531، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 3288.

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وكذلك أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة شفاء، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710.

هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة، ووصل عدد المصابين بكورونا في إيران إلى 91 ألفا و472، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5806، وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.

إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466، وسجلت ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.