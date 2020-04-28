شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شؤون المسجد الحرام يشارك فى غسل وتعقيم وتطييب الكعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الاثنين قبل أذان المغرب في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبتعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

و شكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسيل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع.

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كما ذكر الشيخ السديس أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.