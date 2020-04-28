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احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والجيش اللبنانى فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، اندلاع احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والجيش اللبناني في طرابلس. وكان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، قال إننا لن نشارك فى اى حكومة يسيطر عليها حزب الله .مشيرا الى انه غير نادم على مشاركته فى وصول عون الى رئاسة الجمهورية.

وتابع جعجع خلال مداخلة عبر خاصية سكايب على قناة العربية قائلا إن حزب الله يشكل مشكلة فى لبنان أكثر من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القوات اللبنانية تشارك المواطن فى التظاهرات الذى يقوم بها.

 

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وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التدابير التى اتخذتها وزارة الصحة اللبنانية فى شأن التعامل مع فيروس منذ بدء الأزمة فى البلاد وحتى الآن، بأنها متواضعة وبدائية، مشددا على أن الوضع يتطلب غلق المعابر البرية والجوية والبحرية أمام القادمين من الدول الأكثر إصابة بالوباء على غرار الصين وإيران وكوريا الجنوبية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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