شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطينى فى ولاية أمريكية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بوفاة مواطن الفلسطيني (62 عاما) في ولاية متشيجن الأمريكية، بفيروس كورنا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 39 حالة.

وكانت "الخارجية" الفلسطينية قد أوضحت في وقت سابق اليوم الإثنين -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بين صفوف رعاياها حول العالم بلغت 1097 إصابة، فيما سجلت 57 حالة وفاة بوفاة المواطن في ولاية متشيغن الأمريكية.

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وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 80 عاما، حيث كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن الحاج أسعد سعادة كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا فى مستشفى بويمنت دير بورن فى ولاية ميتشجن الأمريكية، وبوفاته يرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية إلى 37 شخصا، فضلا عن إصابة 644 حالة".