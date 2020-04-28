قوات الحكومة الليبية: 5 غارات على قاعدة الوطية الجوية

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365 أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سلاح الجو عبر 5 غارات، آليات عسكرية وعناصر ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بقاعدة الوطية الجوية (غرب). جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. وأضاف قنونو، أن الضربات الجوية تأتي في إطار عملية عاصفة السلام، ورداً على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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