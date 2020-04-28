المجلس الرئاسي: ما أعلنه حفتر يؤكد على ضرورة دحر انقلابه

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

الرئاسي الليبي بعد تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا:

- خطوة حفتر توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته الإرهابية

- ندعو جميع أعضاء مجلس النواب (بطبرق) للالتحاق بزملائهم في طرابلس لبدء حوار شامل

- حفتر استبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة

قال المجلس الرئاسي الليبي، مساء الإثنين، إن ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشأن تنصيب نفسه حاكما للبلاد، يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي.

جاء ذلك في تصريح إعلامي نشره المكتب الإعلامي لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ودعا الرئاسي جميع أعضاء مجلس النواب بطبرق (شرق) للالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس، لبدء الحوار الشامل، حتى يستمر المسار الديموقراطي، وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن حفتر، انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه (مجلس نواب طبرق)، والتي في يوم ما عينته (قائدا للجيش)، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت.

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وأضاف البيان، "بلغ الهوس بالسلطة مداه، و(..) الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد، يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".

ولفت إلى أن "ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد، لم يكن مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته الإرهابية.

وأوضح البيان، أن حفتر، استبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير الكثير من مقدرات الوطن.

ودعا الرئاسي أنصار حفتر خاصة في المنطقة الشرقية، إلى "إلقاء السلاح، وحقن الدماء، والانحياز للوطن، فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن حفتر، إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

كما رفضت الولايات المتحدة خطوة حفتر، التي وصفتها بـ"الاقتراح" الذي لا يمكن فرضه من خلال "إعلان أحادي الجانب".

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