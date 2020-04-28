ارتفاع ضحايا كورونا في تونس والبحرين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت تونس والبحرين، الإثنين، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا.

ففي تونس، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 39، إثر تسجيل حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت وفاة لمواطن، فيما تم تسجيل 18 إصابة جديدة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 967.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 63 مصابا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء الى 279.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إصابات الفيروس إلى 2723، إثر تسجيل 61 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة لمواطنين ووافدين نتيجة مخالطات لمرضى سابقين.

وأوضحت أن حصيلة المصابين 1497، بعد تعافي 1218، واستقرار الوفيات عند 8 حالات.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و55 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 211 آلاف، فيما تعافى أكثر من 919 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.





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