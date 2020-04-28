اليمن.. قبائل "سقطرى" ترفض إدارة "الانتقالي" للجنوب

مبارك محمد / الخليج 365

أعلن شيوخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، (جنوب)، رفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "إدارة ذاتية للجنوب".

وقال شيخ مشايخ القبائل، عيسى ياقوت، في بيان، إنه "يتمسك بالقيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ويرفض إعلان الانتقالي".

وأكد أن "المجلس الانتقالي لا يحق له الوصاية على أبناء الجنوب".

وتعد سقطرى أحد أبرز مناطق التوتر في الجنوب بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

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وبين الحين والآخر، تشهد سقطرى محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب حكومية تنضم إلى قوات المجلس الانتقالي.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الساعي لانفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية في مايو 1990م)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي، حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتحكم المجلس الإنتقالي بزمام الأمور في عدن جنوبي البلاد، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.