العدالة والبناء الليبي: انقلاب حفتر إعلان واضح للهزيمة

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (أكبر حزب إسلامي)، إن انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إعلان واضح للهزيمة.

وأضاف صوان، في تصريحات لقناة ليبيا بانوراما (خاصة)، أن المحاولة الانقلابية لحفتر، تم الإعلان عنها لعدم وجود منافس له بالمنطقة الشرقية حتى من بقايا مجلس النواب.

وأشار صوان، إلى أن حفتر يريد أن يتخلص من البرلمان ويقول إن المنطقة تحت سيطرته.

وفي السياق ذاته، دعا عضو مجلس النواب سعد الجازوي، في تصريح لنفس القناة زملاءه النواب بالمنطقة الشرقية إلى الالتحاق بمجلس النواب بطرابلس للتصدي لانقلاب حفتر على الشرعية.

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