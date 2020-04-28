قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تستهدف مسلاتة بالصواريخ

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365 أعلنت قوات الحكومة الليبية، استهداف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمركزة بمدينة ترهونة (غرب) الأحياء السكنية بمدينة مسلاتة المجاورة لها. وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب للأناضول، إن مليشيات حفتر استهدفت الأحياء السكنية بمسلاتة (100 كلم شرق طرابلس) بصواريخ غراد. وأضاف المجعي، أن القصف تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى سكان المدينة، لكنه لم يتسبب في أية خسائر بشرية حتى الساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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