منذ بدء كورونا.. العراق يجلي 13 ألفا من مواطنيه في 17 دولة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الخارجية العراقية، الإثنين، إجلاء قرابة 13 ألفا من رعايا بلادها في الخارج منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "تمكنا حتى الآن من إعادة قرابة 13 ألف عراقي، من 17 دولة، ضمن 66 رحلة جوية استثنائيّة، ورحلتين عبر البر".

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ويجري إجلاء المواطنين من الخارج عبر رحلات جوية استثنائية على اعتبار أن بغداد علقت تسيير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية 22 مايو/أيار المقبل.

وبخصوص الإصابات بالفيروس بين الجالية في الخارج، قال الصحاف إنه تم "تسجيل 247 إصابة بين أبناء الوطن في 22 دولة، من ضمنها 32 وفاة، و78 حالة شفاء حتى الآن".

وحتى مساء الإثنين، سجل العراق 1847 إصابة بكورونا بينها 88 وفاة و1286 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.