مدير الصحة بالمجلس الخليجي:لهذه الأسباب قللت السعودية بعض الإجراءات الاحترازية

الخليج هـادي المعـيـني: أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار في ردّه على تساؤل طرحه أحد متابعيه على حسابه في سناب شات حول تقليل الإجراءات الاحترازية في السعودية رغم ارتفاع عدد الحالات المصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال المسح النشط الميداني.

حيث أجاب العمار على السؤال بقوله: تقييم الخطر في كل بلد لايتم من خلال الأرقام وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يعرفها الجميع بل يتم من خلال عدة عوامل وفق أسس علمية مدروسة.

وأرجع العمار أسباب تقليل بعض الإجراءات الاحترازية في السعودية مثل رفع الحظر الجزئي وعودة بعض الأنشطة التجارية إلى عدة عوامل وضعتها منظمة الصحة العالمية من أهمها:”السيطرة على انتقال الفايروس وقدرة النظام الصحي على تقصي الحالات وعزل المشتبه بهم وعلاج المصابين وبالإضافة إلى رفع درجة الوعي الفردي والمجتمعي مؤكدا أن المنظمة لم تُضِف زيادة عدد الحالات من ضمن العوامل.

وأكد العمار أن العوامل التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية توفرت في السعودية ولله الحمد بكل كفاءة واقتدار تجاه هذه الأزمة وذلك من خلال وضع الخطط اللازمة والاستعدادات الصحية لمواجهة هذا الوباء العالمي والحد من انتشاره والسيطرة عليه ،مثمّناً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة-حفظها الله- من اهتمام بالغ بصحة وسلامة المواطن والمقيم.