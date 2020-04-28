اللجنة الشبابية بمحافظة الغاط تدعم الأسر المتضررة من أزمة “كورونا” بحضور محافظ الغاط

الخليج – سهيل السهيل – الغاط : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض .

وبالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بأمارة منطقة الرياض واللجنة الشبابية بمحافظة الغاط انطلقت مساء اليوم الأثنين الموافق ٤/ ٩/ ١٤٤١هـ في محافظة الغاط الحملة الوطنية لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا» COVID19 بحضور سعادة المحافظ الأستاذ / منصور بن سعد السديري ، ووكيل المحافظه الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن السديري ، وذلك بالتنسيق مع شرطة محافظة الغاط و مركز العمليات ، وتأتي هذه المبادرة بهدف مساندة المجتمع ومساعدة الأسر المتضررة من المواطنين والمقيمين في كافة الأحياء بالمحافظة والوقوف مع الأسر التي تضررت من منع التجول أو انقطع دخلها نتيجة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد-19 وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية لهم حيث بلغ عدد السلال الغذائية ١٠٣ سلة غذائية ، من جهته أشاد محافظ الغاط بالجهود التي قدمتها اللجان والفرق التطوعية بالمحافظة في تقديم أنواع الدعم والرعاية الصحية والتوعية للمحافظة مؤكداً أن تلك الجهود سوف تتواصل بمشيئة الله بتعاون وتكاتف الجميع تحت شعار (عون) .

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