شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نعمل طوال اليوم لاستبدال أعمدة أسقطتها العواصف بالأحساء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الإثنين، أن المهندسين والعاملين في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة لها، باشروا استبدال أعمدة الكهرباء في الأحساء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المهندسين والعمال ظلّوا يعملون على مدار اليوم والليلة خلال شهر رمضان المبارك لاستبدال أعمدة نقل الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن الأعمدة سقطت بسبب عواصف شديدة شهدتها محافظة الأحساء، ما استوجب استبدالها وتركيب أعمدة جديدة.

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