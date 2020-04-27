شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «السديس» يشارك في غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها وتطييبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، قبل أذان المغرب في عمليات غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها وتطييبها، ومقام إبراهيم عليه السلام.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبتعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال عمليات الغسيل والتعقيم جميع العاملين المشاركين في غسيل المسجد الحرام وتعقيمه، على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع – بإذن الله تعالى -.

وأكد الشيخ السديس أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عز وجل- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

حضر عمليات الغسيل والتعقيم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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