ابتكار طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طور باحثون في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا طبقة مضادة للفيروسات توفر حماية كبيرة لمدة 90 يوماً من البكتيريا والفيروسات، مثل كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح الباحثون في الجامعة أن تطوير هذه الطبقة، التي يطلق عليها اسم "ماب-1"، استغرق 10 سنوات، وأنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها الناس مراراً مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم.

وقال جوزيف كوان، الأستاذ المساعد بالجامعة وأحد كبار الباحثين في الفريق الذي طور المنتج: "هذه الأماكن تتعرض للمس مراراً وهي في الوقت نفسه وسيط فعال جداً لنقل المرض".

تتضمن الطبقة، التي تتشكل بعد رش المادة، الملايين من الكبسولات متناهية الصغر التي تقاس بالنانو، وتحتوي على مطهرات تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطبقة، على حد قول كوان.

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وأوضح أنه على عكس وسائل التطهير مثل المبيض والكحول المخففين، تم تعزيز "ماب - 1" ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر.

وأكد الباحثون أن الطبقة ليست سامة، وأنها آمنة على البشرة والبيئة.

وحصل المنتج في فبراير/شباط على الموافقة على الاستهلاك من الجهات الرسمية والمواطنين، وسيصل إلى أرفف المتاجر في هونج كونج خلال مايو/أيار.

وبمساعدة من مؤسسة خيرية محلية، تم رش الطبقة غير السامة بالفعل في منازل أكثر من 1000 أسرة من ذوي الدخل المنخفض بالمدينة.

ولم تسجل هونج كونج، الأحد، أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليتوقف العدد الإجمالي عند 1038 إصابة و4 وفيات.