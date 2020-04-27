هذا الموضوع تطبيق Telegram يجلب ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الآمنة قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
يستعد مطوري تطبيق Telegram لإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة، والتي يأتي من بينها ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الآمنة.
أعلن تطبيق Telegram عن تسجيل أكثر من 400 مليون مستخدم شهري للتطبيق من جميع أنحاء العالم، كما كشفت الشركة عن بعض المميزات التي تقدم قريباً للمستخدمين.
أدى إنتشار فيروس COVID-19 إلى إتجاه الكثير من تطبيقات التواصل الإجتماعي إلى التركيز على تحديث المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو الجماعية بشكل خاص، حيث أضافت بعض التطبيقات دعم لعدد أكبر من المستخدمين في المكالمات الجماعية، وتطبيق التيلجرام يجلب أيضاً ميزة مكالمات الفيديو التي تعرف ب“Secure Group Video Calling”.
ولقد قدمت ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الآمنة سابقاً في تطبيقات الواتس اب و Google Duo، واليوم يستعد مطوري تطبيق Telegram لإضافة الميزة المطلوبة الآن من قاعدة كبيرة من المستخدمين نتيجة للحظر الذي فرض في الكثير من أنحاء العالم.
يذكر أن شركة Telegram قد وجهت شكر خاص للمستخدمين في إعلانها الرسمي اليوم، كما أكدت الشركة على أن التطبيق يسجل إنضمام 1.5 مليون مستخدم جديد يومياً، كما أنه يعد من بين التطبيقات الأكثر تحميلاً في 20 دولة الآن، أيضاً أشارت الشركة على أن المميزات الجددة تشمل ملصقات ورسوم متحركة جديدة، مع واجهة مميزة للتطبيق.
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هذا الموضوع تطبيق Telegram يجلب ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الآمنة قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
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