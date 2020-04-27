شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: الوضع فى لبنان معقد وخطير ولن نشارك بأى حكومة يسيطر عليها حزب الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أن الوضع في لبنان معقد وخطير، مؤكدا أنه لن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله.
وأضاف جعجع خلال حواره مع قناة العربية اليوم الاثنين، أن حكومة حسان دياب لم تحقق أي شيء للبنان، موضحا أنه يجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله.
وتابع، أنه يتواصل مع تيار المستقبل والإشتراكي لبناء تفاهم مشترك، مشددا على أن حزب الله يشكل مشكلة أكبر من رئيس الجمهورية وأنه يراهن على الانتفاضة الشعبية لإنتاج طبقة سياسية.
وأشار رئيس حزب القوات البنانية إلى أنه يجب إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، مشددا على أن مصير اللبنانيين بيدهم والحسم في الانتخابات.
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