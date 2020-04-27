السعودية.. تدشين صناعة الطائرات المسيرة

الرياض / الخليج 365



أعلنت الرياض، الإثنين، تدشين صناعة الطائرات المسيرة "درون"، بعد سنوات من استهدافها بتلك الطائرات من جانب جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الموثق بـ"تويتر" مساء اليوم، إنها "دشنت أعمال تطوير وتصنيع وتوطين منظومات طائرات بدون طيار".

وأضافت أنها "تستهدف إطلاق 6 أنظمة طائرات من دون طيار في 2021، و40 نظاماً خلال 5 سنوات"، دون تفاصيل أكثر.

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والمشروع سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021 بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم.

وتستهدف جماعة "الحوثي" اليمنية بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، ما ألحق خسائر مادية وبشرية، فيما يعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض التصدي لتلك الهجمات.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.