مساعدات من "قطر الخيرية" للاجئين سوريين في لبنان

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365

وقعت جمعية قطر الخيرية (غير حكومية) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، اتفاقية بقيمة 1.5 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية طارئة للاجئين السوريين في لبنان.

وقالت الجمعية في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "المساعدات تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا".

وقال يوسف الكواري، الرئيس التنفيذي للجمعية: "فيروس كورونا يعد أزمة داخل أزمة، وسيؤثر كذلك على حياة النازحين قسرا" بحسب البيان.

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وأضاف: "التعاون المشترك مع مفوضية اللاجئين يتيح لنا تقديم الدعم بأشكال متنوعة لبرامج تركز على تحسين الظروف الحياتية للاجئين خلال هذا الوقت الصعب".

وتأتي الاتفاقيات بين قطر الخيرية ووكالات الأمم المتحدة في إطار التعاون الاستراتيجي بهدف خدمة القضايا الإنسانية والتنموية في مناطق الكوارث والأزمات حول العالم.

ووقعت قطر الخيرية العام الماضي، 11 اتفاقية تعاون مع منظمات دولية ووكالات أممية لتمويل مشاريع دولية، منها 6 اتفاقيات تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و44 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 916 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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