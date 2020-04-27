كورونا.. مساعدات طبية قطرية إلى تونس ونيبال ورواندا

الدوحة/ أحمد يوسف / الخليج 365

أرسلت قطر مساعدات طبية عاجلة، إلى تونس ونيبال ورواندا، لدعمها في جهود مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الأميري اطلعت عليه الخليج 365، الإثنين.

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وقال البيان إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال المساعدات الطبية العاجلة لتونس ونيبال ورواندا دعما لجهود الأشقاء في مكافحة تفشي كورونا".

ومنذ بداية أزمة كورونا عالميا قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا ولبنان وغزة وآخرها الدول الثلاث.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و43 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 915 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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