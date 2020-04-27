الجزائر تمدد حجر "كورونا" إلى 14 مايو

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، الإثنين، تمديد الحجر الصحي لمواجهة فيروس "كورونا"، إلى 14 مايو/أيار المقبل.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، قرر "تمديد العمل بنظام الحجر الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 15 يومًا، أي من 30 أبريل إلى 14 مايو 2020".

وناشدت الحكومة المواطنين "ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، لتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف كورونا".

وتنتهي في 29 أبريل/نيسان الجاري فترة حجر صحي، بدأت منتصف مارس/ آذار الماضي، وتسري على ولايات الجزائر الـ48، بجانب تعليق الدراسة وكافة النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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والجمعة الماضية، أصدرت السلطات قراراً بتخفيف تدابير الحجر الصحي في 10 ولايات، وتقليص ساعات حظر التجوال في 9 ولايات منها إلى 14 ساعة، بدلًا عن 16.

فيما تم رفع الحظر الشامل عن محافظة البليدة، المصنفة كبؤرة الوباء في الجزائر، ليصبح جزئيًا من الثانية ظهرًا إلى السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وسجلت الجزائر، حتى الإثنين، 3517 إصابة بالفيروس، بينها 432 حالة وفاة.

وإجمالًا، أصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، نحو ثلاثة ملايين و40 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 210 آلاف، وتعافى أكثر من 915 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.