"الانتقالي" المدعوم إماراتيا باليمن: الشعب فوضنا ولن نتراجع

اليمن / الخليج 365

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا والذي أعلن إدارة ذاتية لجنوبي اليمن، إنه "مفوض من الشعب"، ولن يتراجع عن "مصلحة شعبه، وتوفير الأمن والاستقرار".

وأعلن المجلس، السبت، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقال الناطق باسم المجلس، نزار هيثم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الإثنين: "تتوالى الصفعات على من أراد التآمر على جنوبنا الحبيب".

وأضاف "يكفي أن نرى ردود الأفعال العربية والدولية واستمرارها بالضغط على ما تسمى (الحكومة) الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض فورا وإيجاد حل سياسي يضمن للجنوب حقوقه كاملة".

وتابع: "مصلحة شعبنا وتوفير الأمن والاستقرار لأرضنا هو قرارنا ولن نتراجع عنه".

كما غرد فضل الجعدي، عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي، عبر "تويتر" الإثنين، بقوله: "رئاسة الانتقالي مفوضة من الشعب، وأهدافه هي خارطة طريق نضالنا".

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وتابع: "ما تحقق حتى اللحظة هو ملك الشعب، ولا عودة أو تراجع عنه مطلقا".

وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلنت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وحملت الحكومة اليمنية، الإثنين، "المجلس الانتقالي الجنوبي" مسؤولية تقويض اتفاق الرياض وعملية السلام بالبلاد، في حال تأخير إلغاء إعلان "الإدارة الذاتية" للجنوب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في محافظة عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.