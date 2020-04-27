هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو

شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو هبوط بنسبة 24.6% أو 4.16 دولارا عند التسوية إلى 12.78 دولارا للبرميل، وعقود خام برنت الآجلة تتراجع 6.9% إلى 19.97 دولار.
في حين شهدت أسعر الخام الأمريكي مساء الإثنين الماضي انهيارا تاريخيا حيث تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لشهر مايو بأسعار سالبة بالقرب من سالب 38 دولارًا للبرميل.
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