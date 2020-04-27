جائحة كورونا الاجتماعية

مع اول يومٍ من تطبيق حظر التجول كان البعض منا لا يتصور بأنه سيبقى في منزلة طوال اليوم وقد اعتاد على الخروج بصحبة أصدقائه للتنزه أو للتسوق أو المكوث في الاستراحات لوقت طويل يعود بعدها للنوم ثم يستيقظ في الصباح للذهاب إلى عمله وهذا يتكرر بشكل يومي ، لم نمنح عائلاتنا جزءًا من وقتنا للجلوس معهم و اكتشاف ابرز احتياجاتهم و قدراتهم و نشاركهم احلامهم و طموحاتهم مع اول يوم من مكوثنا و كأننا في حربٍ مع الوقت شيء فشيء يهدأ صخب الحرب مع الوقت و المكوث في المنزل لنجد أنفسنا أمام واقع اجتماعي افتقدناه وهو القرب من العائلة بشكل يومي وقضاء ساعات طويله وكأننا كنا في غربه عنهم في تلك الأيام الخاوية لعل جائحة كورونا أعادت ترتيب حياتنا و أولوياتنا لنعيد حساباتنا ،السعادة لا تكمن في الخروج والمكوث في الاسواق والمطاعم و غيرها لقد اختفت فقعات الهياط و الاستعراض الاجتماعي المكلف و بدأتا في العيش ببساطه في المأكل والمشرب و تعرفنا على أنفسنا و شخصياتنا.

شكراً لكورونا التي أجبرتنا على بدء صفحة جديدة مع الحياة التي لن تتوقف من أجل اكتشاف أخطاءنا و تصحيحها أتأمل بعد هذا ان يتغير مفهوم الحضارة لدى البعض الذي يرتبط بالثقافة والعلم.

كتبه: عبدالعزيز الصعب

@AlsaabAbdualziz