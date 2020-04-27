وزير الصحة: رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر بل إن الخطر لازال قائماً، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال موجوداً لدينا بجميع مناطق المملكة.

وأضاف: هناك أكثر من ألفي جولة للمسح النشط حتى الآن. مؤكداً على الجميع أخذ التدابير بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل.

وتابع: لجنة متابعة مستجدات كورونا تتابع كل مؤشرات انتشار الفيروس لترفع التوصيات اللازمة.

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وأردف: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال: أذكّر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس، لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك.

وأضاف: لا يفوتني أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفان بلا كلل أو ملل واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.