“الأوقاف” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : ” مدير شراكات مشاريع تقنية المعلومات، ومدير شؤون التخطيط الاستراتيجي والأداء، ومدير إدارة المنتجات الوقفية ” .
واشترطت الهيئة، أن يكون املتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالورويوس أو الماجستير في التخصص المطلوب، لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات ” .
وأكدت أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .
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