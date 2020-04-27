“الأوقاف” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : ” مدير شراكات مشاريع تقنية المعلومات، ومدير شؤون التخطيط الاستراتيجي والأداء، ومدير إدارة المنتجات الوقفية ” .

واشترطت الهيئة، أن يكون املتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالورويوس أو الماجستير في التخصص المطلوب، لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات ” .

وأكدت أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .