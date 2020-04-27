فيتوريا يغادر في طائرة خاصة إلى البرتغال

غادر البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر إلى البرتغال عبر طائرة خاصة نقلته من المملكة.

وجاء ذلك بعد تلقيه الضوء الأخضر من السلطات في بلاده، ورافقه مساعديه بالإضافة إلى فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران الداخلي والخارجي متوقفة على مستوى العالم؛ إثر أزمة فيروس كورونا.