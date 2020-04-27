- 1/2
- 2/2
غادر البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر إلى البرتغال عبر طائرة خاصة نقلته من المملكة.
وجاء ذلك بعد تلقيه الضوء الأخضر من السلطات في بلاده، ورافقه مساعديه بالإضافة إلى فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران الداخلي والخارجي متوقفة على مستوى العالم؛ إثر أزمة فيروس كورونا.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا يغادر في طائرة خاصة إلى البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.