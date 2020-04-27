شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. ضبط 24 طن أغذية فاسدة وإغلاق مجمع تجاري احترازياً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الأحساء، أمس الأحد، من ضبط 24 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة.

وأعلنت الأمانة أنه تم إغلاق المجمع التجاري احترازياً، وجرى إتلاف كمية الأغذية الفاسدة المضبوطة داخله، وذلك ضمن أعمالها الإشرافية الحالية للتأكّد من تعقيم وتطهير مرافق المجمع.

وأضافت أمانة محافظة الأحساء أن ذلك يأتي امتداداً لجهود المتابعة والرقابة الشاملة لمنشآت ومنافذ الصحة العامة، تزامناً مع تطبيق الأمانة للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة.

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