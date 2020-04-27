قرقاش: اتفاق الرياض حجر أساس للحل السياسي في اليمن

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انتقدت الامارات الاثنين إعلان الانفصاليين في جنوب اليمن إقامة "ادارة ذاتية" بعيداً عن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر الإثنين إن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد".

وأضاف قرقاش "تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن ليل السبت الأحد "إدارة ذاتية" في الجنوب بعد تعثر اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ورفض التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن إعلان الانفصاليّين اليمنيّين "الإدارة الذاتيّة" في جنوب البلد الغارق في الحرب، مطالباً بوقف أي تصعيد.