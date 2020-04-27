دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تتخطى سامسونج في شحنات الهواتف الذكية في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة Vivo أن تتفوق على العملاق الكوري للمرة الأولى في السوق الهندي في الربع الأخير من العام الماضي.

شهدت شحنات الهواتف الذكية في السوق الهندي نمو واضح خلال الربع الأخير، ولقد ساهمت شركة Vivo بنسبة 20% من شحنات الهواتف الذكية في السوق الهندي، حيث تضاعفت مبيعات الشركة السنوية إلى 6.7 مليون وحدة.

ولقد أكد تقرير Canalys على تفوق شركة Vivo على العملاق الكوري سامسونج في السوق الهندي، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد شاومي التي حققت مبيعات تصل إلى 10.3 مليون وحدة في السوق الهندي، لتسيطر على نسبة 31% من السوق الهندي.

Advertisements

من جانب أخر تراجعت حصة سامسونج السوقية في الهند بنسبة 14%، بعد أن حققت مبيعات 6.3 مليون وحدة، لذا إحتلت المركز الثالث قبل Realme و Oppo.

كما أشار تقرير Canalys إلى أن النمو الذي حققته شحنات الهواتف الذكية بنسبة 12%، يأتي بالتزامن مع إغلاق البلاد الذي شهدته الهند في أواخر شهر مارس، إلا أن سوق الهاتف إستمر في تحقيق نمو، والذي يساهم فيه عمالقة الصين بالنصيب الأكبر بحصة سوقية تتخطى 40%.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تتخطى سامسونج في شحنات الهواتف الذكية في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.