كورونا.. 5 وفيات جديدة بالسعودية وواحدة في السودان

سجلت السعودية والسودان، الإثنين، ارتفاعا في إجمالي وفيات فيروس كورونا، بعد تسجيل 5 وفيات في الأولى ووفاة في الثانية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 144 بعد تسجيل 5 حالات.
وقالت الوزارة إنها سجلت ألفا و289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأكد البيان أن إجمالي الإصابات بلغت 18 ألفا و811، بينها 144 وفاة، وألفين و531 حالة تعاف.
فيما سجلت وزارة الصحة السودانية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع محصلة الوفيات إلى 22.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها سجلت 38 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 275.
ووفق البيان ذاته، فإن من إجمالي الإصابات المذكورة حالات الوفيات إضافة إلى 21 حالة تعاف.
وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
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