كورونا.. شفاء الحالة الوحيدة باليمن وإصابات في 4 دول عربية

مراسلون/ الخليج 365

أعلن اليمن الإثنين، شفاء الحالة الوحيدة المصابة بكورونا، فيما سجلت الكويت حالتي وفاة، وارتفع عدد الإصابات في كل من قطر والمغرب ولبنان، وفق أرقام رسمية.

وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد قد شُفيت.

جاء ذلك في بيان لمكتب وزارة الصحة بمحافظة حضرموت (شرق).

وفي العاشر من أبريل / نيسان الجاري، أعلنت الصحة، تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن في العقد السادس بمديرية الشحر الساحلية بمحافظة حضرموت.

وبهذا الإعلان يعود اليمن خاليا من إي إصابات في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني فيه الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

في السياق، قالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إنها سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا، لترتفع محصلة الوفيات إلى 22.

وأوضحت الوزارة، أنها رصدت أيضا 213 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 3 آلاف و288.



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كما أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 957 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع المحصلة إلى 11 ألفا و244.

وذكرت أن إجمالي الإصابات بينها 10 وفيات وألف و66 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 4 آلاف و115، عقب تسجيل 50 حالة.

ولفتت الوزارة أنها سجلت 76 حالة شفاء من المرض ليبلغ الإجمالي 669 متعافيا، فيما بقي عدد الوفيات ثابتا عند 161.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 710.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات، بينها 24 وفاة و145 متعافيا.‎

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 883 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.