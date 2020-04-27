رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



شيّع مئات الفلسطينيين، الإثنين، في بلدة عابود، بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، جثمان نور جابر البرغوثي (23 عاما)، والذي توفي الأربعاء الماضي في السجون الإسرائيلية.

وانطلقت جنازة "البرغوثي" من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه منزل عائلته في بلدة عابود غربي المدينة، حيث جرى الصلاة على جثمانه في ساحة مدرسة بنات حميدي البرغوثي بالبلدة، قبل موارته الثرى في مقبرتها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلّمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، جثمان البرغوثي، أمس الأحد.

Advertisements تشييع جثمان فلسطيني توفي داخل السجون الإسرائيلية

والأحد، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، أنه تم تشريح جثمان البرغوثي في معهد الطب العدلي بمدينة القدس، بمشاركة طبيب ومحام فلسطينيين، دون أن تعلن عن نتائج التشريح.

والأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن وفاة البرغوثي إثر تعرضه لنوبة إغماء في سجن النقب الصحراوي، جنوبي إسرائيل، و"تأخر إدارة السجن في إنعاشه".

والبرغوثي من سكان بلدة "عابود" بمحافظة رام الله، ومحكوم بالسجن 8 سنوات.

وبوفاة البرغوثي يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ العام 1967، بحسب "نادي الأسير".

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