ضمن مبادرة (فنوننا في منازلنا) فنون أبها تناقش المسرح المدرسي

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تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الأربعاء أمسية حوارية بعنوان ” المسرح المدرسي رؤى و تطلعات” عبر الشبكة الافتراضية ” زوم ” يشارك فيها نخبة من المختصين و الممارسين حيث يشارك فيها مشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الكاتب والدكتور بندر مفرح العسيري، و المخرج المسرحي على السعيد، و الكاتب المسرحي ناصر العمري.
وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بالجمعية ومتوافقة مع توجه وزارة الثقافة في دعم المسرح الوطني ومن ضمنه المسرح المدرسي الذي يعد مصدر مهم للعاملين في هذا الفن المتجدد و المختلف، ويؤسس ممثلين ومخرجين وكتاب في بيئة تجريبية تسهم في تحقيق أهداف جودة الحياة، لافتا إلى أن الاهتمام بالمسرح أسهم في قيام هيئة المسرح والفنون الأدائية لتكون وجهة داعمة وموحدة للنشاط المسرحي، ويواصل النجاحات المميزة التي حققتها الفرق المسرحية السعودية.
وبين السروي أن الأمسية ستبدأ الساعة 10.30م في جو حواري يناقش ويحلل ويطرح رؤى مسرحية من خبراء و ممارسين.
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