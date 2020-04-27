بلدية عشيرة تقوم بتعقيم الصرافات الآلية

قام مكتب بلدية عشيرة شمال الطائف بحملة تعقيم اجهزة الصرافات الآلية الموجودة بمركز عشيرة وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة مستخدميها ويأتي هذا تزامناً من صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية التي يقوم بها مكتب بلدية عشيرة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من خطر انتشاره وتفشيه بين افراد المجتمع داعياً اصحاب المحطات التي يوجد بها صراف آلي بتكليف عامل لتنظيف وتعقيم الصراف بشكل مستمر انشر الخبر :

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