شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع موجة أمطار بدءاً من الغد على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية وجريان للسيول وتساقط للبَرَد على 13 منطقة بالمملكة ابتداءً من غد الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل الموافق الثاني من مايو – بمشيئة الله-. وأوضحت الهيئة في “انفوجراف” نشرته على حسابها بموقع ” تويتر” أن المناطق المشمولة بالتوقعات هي ( مكة المكرمة – المدينة المنورة- الرياض- الباحة – نجران – جازان – الحدود الشمالية – الحدود الشرقية – القصيم –حائل – الجوف- تبوك- عسير ). وتشير توقعات الأرصاد إلى أن الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س. Advertisements

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