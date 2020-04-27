شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. تعليمات مهمة من «الصحة» أثناء التسوق للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة توجيهات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التسوق.

وأوضحت الوزارة في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في ” تويتر” أنه من الضروري التسوق في أوقات غير مزدحمة، مع ضرورة عدم لمس الوجه أثناء التسوق.

وتابعت أنه من الضروري الحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمعقمات والدفع باستخدام بطاقة الائتمان والحرص على غسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، وتعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر والحفاظ على مسافة آمنة مع المتسوقين ومسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة، وعدم لمس المنتجات التي يتم شراءها وغسل الخضار والفاكهة.