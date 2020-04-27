شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1289 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 18811 حالة، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في المملكة، ليصل مجموع الوفيات إلى 144 حالة، بينما سجلنا في المملكة 174 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2531”.

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وبشأن توزيع الحالات الجديدة المصابة بـ”كورونا” والمسجلة خلال 24 ساعة، أفاد “العبد العالي، بأن 16% من الإصابات بالفيروس لسعوديين، و84% لغير سعوديين.

وفي سياق ذي صلة، ذكر “العبد العالي”، أن “الكمامة القماشية تختلف عن الطبية، وتم إعلان مجموعة رسائل تشرح المقصود بالكمامة القماشية، وسنخصص مساحة جيدة لشرح استخدامها وآليتها”.

وبشأن “المسح النشط”، أوضح “متحدث الصحة”، أن “المسح النشط بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه قرابة مليون شخص في المملكة، وهي موجهة لبؤر انتشار الفيروس”.