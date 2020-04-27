قطر: تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 957 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 54 حالة للشفاء.

وقالت الوزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها "بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 11244 حالة حيث أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة".

واضاف البيان "تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات".

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وذكر "ان باقي الحالات الجديدة تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم".

وكشف عن شفاء 54 حالة اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 1066 حالة.