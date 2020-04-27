جي باور تضع بصمتها على بي إم دبليو M5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية وشكلية على السيارة بي إم دبليو M5 لرفع معدلات أدائها وزيادة شراسة ملامحها.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك التربو المزدوج V8 سعة 4.4 لتر، زادت قوته إلى 840 حصانا/1050 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

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وعلى الصعيد الشكلي تقدم جي باور لسيارتها المعدلة مجموعة عادم خاصة وجنوط قياس 21 بوصة.

كما تتميز السيارة من خلال رقاقات الطلاء باللون البرتقالي مع غطاء من ألياف الكربون لحيز المحرك، والذي تظهر عليه قبة القوة وفتحات التهوية في مظهر رياضي شرس.

تعتزم شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات استئناف الإنتاج تدريجيا في مصنعها للسيارات بالولايات المتحدة ومصنعها للدراجات البخارية في برلين عقب توقف دام أسابيع في 4 مايو المقبل.

وأعلنت الشركة، الجمعة، أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها بمدينة دينجولفينج بولاية بفاريا الألمانية في 11 مايو المقبل، وكذلك في المكسيك.